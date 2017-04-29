Около 200 автомобилей стоят в очередях на админгранице с Крымом
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 29 апреля. УНН. На административной границе с АР Крым продолжается накопление авто из-за действий оккупационных российских служб. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Бердянского пограничного отряда.
По состоянию на 13:00 желающих посетить оккупированный Крым уменьшилось, но перед контрольным пунктом “Чонгар” остается более 100 автомобилей. Такая же ситуация сохраняется и перед контрольными пунктами “Каланчак”, где въезд в аннексированный Крым ожидает около 50 автомобилей и “Чаплинка” — до 40 транспортных средств.
Если при обычном движении оформляется около 40 транспортных средств в час, то в настоящее время оккупанты пропускают только по 5-7 авто в час.
Поэтому пограничники обращается к гражданам с просьбой учесть выше указанную информацию при планировании путешествия.
Напомним, ранее УНН сообщат, что оккупанты четвертые сутки задерживают пропуск автомобилей в ТОТ АР Крым .