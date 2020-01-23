Близько 20% ветеранів вистачає грошей тільки на їжу – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Серед українських ветеранів 63% мають змогу купувати їжу, одяг та взуття, у той час, як 20% вистачає грошей лише на їжу. Про це під час презентації результатів опитування, проведеного в рамках проекту з реінтеграції ветеранів, що впроваджується Міжнародною організацією з міграції, повідомила менеджер програм МОМ Тереза Розенфельд, передає кореспондент УНН.
"П’ята частина (20% - ред.) ветеранів сказала, що їм вистачає грошей лише на їжу, 63% стверджують, що їм вистачає на їжу, одяг, взуття. Інша категорія (17% - ред.) стверджує, що їм вистачає на все. Це підтверджує, що добробут ветеранів трохи гірший, ніж добробут населення в Україні", - повідомила Розенфельд.
Додамо, що метою дослідження був збір та аналіз інформації щодо соціально-економічних викликів, з якими стикаються ветерани та їхні сім’ї. Висновки дослідження ґрунтуються на даних опитування 2 530 респондентів у Київській, Львівській та Дніпропетровській областях України, проведеного з липня по жовтень 2019 року.
Нагадаємо, що рівень зайнятості серед українських ветеранів складає 67%, адже багато хто вважає, що їхній досвід потрібен лише у діяльності, пов’язаній з військовою службою.