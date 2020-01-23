Около 20% ветеранов хватает денег только на еду - опрос

"Пятая часть (20% - ред.) ветеранов сказала, что им хватает денег только на еду, 63% утверждают, что им хватает на еду, одежду, обувь. Другая категория (17% - ред.) утверждает, что им хватает на все. Это подтверждает, что благосостояние ветеранов немного хуже, чем благосостояние населения в Украине", - сообщила Розенфельд.

Добавим, что целью исследования был сбор и анализ информации о социально-экономических вызовах, с которыми сталкиваются ветераны и их семьи. Выводы исследования основаны на данных опроса 2530 респондентов в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях Украины, проведенного с июля по октябрь 2019 года.

Напомним, что уровень занятости среди украинских ветеранов составляет 67%, ведь многие считают, что их опыт нужен только в деятельности, связанной с военной службой.