Близько 20 екс-посадовців часів В.Януковича уклали угоди зі слідством – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Близько 20 осіб з числа екс-посадовців часів президентства Віктора Януковича визнали свою вину й уклали угоди зі слідством. Про це сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час зустрічі зі студентами Національного університету “Києво-Могилянська академія”, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
“По новому законодавству людина, яка звинувачена в особливо тяжких злочинах, які не стосуються іншої особи, тобто, не вбивство, не зґвалтування, не розбій, може укласти угоду зі слідством. У нас на сьогодні близько 20 угод, які свідчать про те, що ці особи є членами злочинної організації на чолі з Януковичем, якими керували або Курченко, або Клименко, або інші діячі”, — сказав він.
За словами Генпрокурора, особи, які уклали угоду зі слідством, визнали свою вину, сплатили відповідні штрафи.
“Деякі штрафи доходять до 5 млн дол. занесених до бюджету і дали покази на вище керівництво мафії. Процеси будуть не швидкими, але доказова база, я впевнений, у нас нормальна”, — резюмував Ю.Луценко.
Раніше Ю.Луценко повдіомив, що Генеральна прокуратура України допитала останнього свідка — голову Верховної Ради Андрія Парубія у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді та зазіханні на територіальну цілісність України.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.
Як повідомляв УНН, суд дозволив заочне слідство у справі В.Януковича.