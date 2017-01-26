Около 20 экс-должностных лиц времен В.Януковича заключили соглашения со следствием - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Около 20 человек из числа экс-должностных лиц времен президентства Виктора Януковича признали свою вину и заключили соглашения со следствием. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время встречи со студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"По новому законодательству человек, обвиняемый в особо тяжких преступлениях, которые не касаются другого лица, то есть не убийство не изнасилование, не разбой, может заключить сделку со следствием. У нас на сегодня около 20 соглашений, которые свидетельствуют о том, что эти лица являются членами преступной организации во главе с Януковичем, которыми руководили или Курченко, или Клименко, или другие деятели", - сказал он.
По словам Генпрокурора, лица, заключившие сделку со следствием, признали свою вину и оплатили соответствующие штрафы.
"Некоторые штрафы доходят до 5 млн долл. внесенных в бюджет и дали показания на высшее руководство мафии. Процессы будут не быстрыми, но доказательная база, я уверен, у нас нормальная", - резюмировал Ю.Луценко.
Ранее Ю.Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины допросила последнего свидетеля - председателя Верховной Рады Андрея Парубия в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.
Как сообщал УНН, суд разрешил заочное следствие по делу В.Януковича .