Близько 2 тис. мешканців планують повернутися до Мар'їнки з настанням тепла – П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Близько 2 тис. мешканців планують повернутися до Мар'їнки із міст, де вони тимчасово проживають, з настанням тепла. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, передає УНН.
“Відвідав сьогодні Мар’їнку, яку цілу ніч обстрілювали російські наймити. Знову пошкоджено 6 житлових будинків. Хвала Богу, нікого із цивільних не зачепило... З настанням тепла ще близько 2 тисяч мешканців планують повернутись до Мар’їнки із міст, де вони тимчасово проживають”, — повідомив П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, за минулу добу на донецькому напрямку відбулось 20 обстрілів.