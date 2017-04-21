Близько 2 тис. мешканців планують повернутися до Мар'їнки з настанням тепла – П.Жебрівський

“Відвідав сьогодні Мар’їнку, яку цілу ніч обстрілювали російські наймити. Знову пошкоджено 6 житлових будинків. Хвала Богу, нікого із цивільних не зачепило... З настанням тепла ще близько 2 тисяч мешканців планують повернутись до Мар’їнки із міст, де вони тимчасово проживають”, — повідомив П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, за минулу добу на донецькому напрямку відбулось 20 обстрілів.