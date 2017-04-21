Около 2 тыс. жителей планируют вернуться в Марьинку с наступлением тепла - П.Жебривский

"Посетил сегодня Марьинку, которую всю ночь обстреливали российские наемники. Опять повреждено 6 жилых домов. Слава Богу, никого из гражданских не зацепило ... С наступлением тепла еще около 2 тысяч жителей планируют вернуться в Марьинку из городов, где они временно проживают", - сообщил П.Жебривский.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки на донецком направлении состоялось 20 обстрелов.