Около 2 тыс. жителей планируют вернуться в Марьинку с наступлением тепла - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Около 2 тыс. жителей планируют вернуться в Марьинку из городов, где они временно проживают, с наступлением тепла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский, передает УНН.
"Посетил сегодня Марьинку, которую всю ночь обстреливали российские наемники. Опять повреждено 6 жилых домов. Слава Богу, никого из гражданских не зацепило ... С наступлением тепла еще около 2 тысяч жителей планируют вернуться в Марьинку из городов, где они временно проживают", - сообщил П.Жебривский.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки на донецком направлении состоялось 20 обстрелов.