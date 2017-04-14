Близько 150 осіб було переміщено із окупованих територій за участі омбудсмена - В.Лутковська

"Я перебуваю у Мінську із дуже конкретними питаннями. По цих питаннях мені вдалося домовитися. Це було і переміщення засуджених, з моєю участю їх було перевезено 147 осіб. Ми говорили про долі дітей, я отримала так само претензії з боку представників так званих "ЛНР/ДНР" стосовно ситуації з дітьми на підконтрольній території. Я приїжджаю з дуже конкретними питаннями, які стосуються конкретних сфер моєї діяльності", - повідомила В.Лутковська

Нагадаємо,11 квітня з тимчасово окупованого російськими найманцями Донецька на підконтрольну Україні територію було вивезено 14 в'язнів.

"Це вже сьома передача і це вже відбувається традиційно по чіткій схемі. Приїжджає два автозаки, приїжджають представники так званої "ДНР" з документами і з людьми. Приїжджають представники Міністерства юстиції і пенітенціарної системи, які забирають і особові справи, і людей. У нас є принцип – ми забираємо всіх, кого нам віддають. Тому що це все громадяни України, які самостійно не могли приймати рішення про переміщення", - зазначила Омбудсмен.