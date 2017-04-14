Около 150 человек были перемещены с оккупированных территорий с участием омбудсмена - В.Лутковская

"Я нахожусь в Минске с очень конкретными вопросами. По этим вопросам мне удалось договориться. Это было и перемещения осужденных, с моим участием их было перевезено 147 человек. Мы говорили о судьбах детей, я получила так же претензии со стороны представителей так называемых "ЛНР/ДНР" относительно ситуации с детьми на подконтрольной территории. Я приезжаю с очень конкретными вопросами, которые касаются конкретных сфер моей деятельности", - сообщила В.Лутковская

Напомним, 11 апреля с временно оккупированного российскими наемниками Донецка на подконтрольную Украины территорию были вывезены 14 заключенных.

"Это уже седьмая передача и это уже происходит традиционно по четкой схеме. Приезжает два автозака, приезжают представители так называемой "ДНР" с документами и с людьми. Приезжают представители Министерства юстиции и пенитенциарной системы, которые забирают и личные дела, и людей. У нас есть принцип - мы забираем всех, кого нам отдают. Потому что это все граждане Украины, которые самостоятельно не могли принимать решения о перемещении", - отметила Омбудсмен.