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Близько 15 лебедів виявили біля водойми у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Більше десятка лебедів виявили біля водойми неподалік одного з ресторанів у Кропивницькому. Про це кореспонденту УНН повідомила місцева жителька.

Близько 15 лебедів виявили біля водойми у Кропивницькому

За її словами, пернаті потерпають від холоду й голоду другий день поспіль, крім того, вони є ласою здобиччю для бездомних собак та браконьєрів.

У ДСНС проінформували, що до них надходило повідомлення про птахів, які не відлетіли в теплі краї.

Наразі відповідальний спеціаліст вирушив у напрямку місця події. Після того, як буде оцінено обстановку, прийматиметься подальше рішення щодо порятунку чи вилучення пернатих.

Лебедів вже погодився забрати до себе місцевий житель, в господі якого мирно вживаються і коти, і собаки, і лебеді.

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