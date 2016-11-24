Близько 15 лебедів виявили біля водойми у Кропивницькому

За її словами, пернаті потерпають від холоду й голоду другий день поспіль, крім того, вони є ласою здобиччю для бездомних собак та браконьєрів.

У ДСНС проінформували, що до них надходило повідомлення про птахів, які не відлетіли в теплі краї.

Наразі відповідальний спеціаліст вирушив у напрямку місця події. Після того, як буде оцінено обстановку, прийматиметься подальше рішення щодо порятунку чи вилучення пернатих.

Лебедів вже погодився забрати до себе місцевий житель, в господі якого мирно вживаються і коти, і собаки, і лебеді.