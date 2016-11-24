Около 15 лебедей обнаружили у водоема в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Более десятка лебедей обнаружили у водоема возле одного из ресторанов в Кропивницком . Об этом корреспонденту УНН сообщила местная жительница.
По ее словам, пернатые страдают от холода и голода второй день подряд, кроме того, они являются лакомой добычей для бездомных собак и браконьеров.
В ГосЧС проинформировали, что к ним поступало сообщение о птицах, которые не улетели в теплые края.
Сейчас ответственный специалист отправился в направлении места происшествия. После того, как будет оценено обстановку, будет приниматься дальнейшее решение по спасению или изъятию пернатых.
Лебедей уже согласился забрать к себе местный житель, в доме которого мирно уживаются и коты, и собаки, и лебеди.