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Около 15 лебедей обнаружили у водоема в Кропивницком

Киев • УНН

 • 7959 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Более десятка лебедей обнаружили у водоема возле одного из ресторанов в Кропивницком . Об этом корреспонденту УНН сообщила местная жительница.

Около 15 лебедей обнаружили у водоема в Кропивницком

По ее словам, пернатые страдают от холода и голода второй день подряд, кроме того, они являются лакомой добычей для бездомных собак и браконьеров.

В ГосЧС проинформировали, что к ним поступало сообщение о птицах, которые не улетели в теплые края.

Сейчас ответственный специалист отправился в направлении места происшествия. После того, как будет оценено обстановку, будет приниматься дальнейшее решение по спасению или изъятию пернатых.

Лебедей уже согласился забрать к себе местный житель, в доме которого мирно уживаются и коты, и собаки, и лебеди.

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