Близько 1000 курчат загинули під час пожежі на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У господарчій будівлі сільськогосподарського підприємства сталася пожежа, внаслідок якої загинули близько 1000 курчат. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.
"21 квітня о 23:27 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Харківська область, Сахновщинський район, с. Гришівка, вул. Світлична, 2", – йдеться в повідомленні.
По прибуттю на місце займання, вогнеборці встановили, що горять дерев'яні конструкції даху господарчої споруди на площі 400 кв.м.
Внаслідок пожежі загинуло орієнтовно 1000 курчат, також вогонь пошкодив частину птахів.
"Було врятовано 2 одиниці техніки, а саме вантажний автомобіль ГАЗ-53 та трактор МТЗ-80. Крім того, рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на поруч розташовану господарчу споруду площею 500 кв.м", – зазначили у ДСНС.
Пожежу локалізували о 23:52, а повністю ліквідували о 3:20. Орієнтовна причина займання – коротке замкнення електромережі.
Нагадаємо, в конюшні у с. Княжичі Київській області сталася пожежа, внаслідок чого загинули 4 коня.