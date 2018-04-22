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Близько 1000 курчат загинули під час пожежі на Харківщині

Київ • УНН

 • 11983 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. У господарчій будівлі сільськогосподарського підприємства сталася пожежа, внаслідок якої загинули близько 1000 курчат. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Харківській області, передає УНН.

Близько 1000 курчат загинули під час пожежі на Харківщині

"21 квітня о 23:27 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Харківська область, Сахновщинський район, с. Гришівка, вул. Світлична, 2", – йдеться в повідомленні.

По прибуттю на місце займання, вогнеборці встановили, що горять дерев'яні конструкції даху господарчої споруди на площі 400 кв.м.

Внаслідок пожежі загинуло орієнтовно 1000 курчат, також вогонь пошкодив частину птахів.

"Було врятовано 2 одиниці техніки, а саме вантажний автомобіль ГАЗ-53 та трактор МТЗ-80. Крім того, рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на поруч розташовану господарчу споруду площею 500 кв.м", – зазначили у ДСНС.

Пожежу локалізували о 23:52, а повністю ліквідували о 3:20. Орієнтовна причина займання – коротке замкнення електромережі.

Нагадаємо, в конюшні у с. Княжичі Київській області сталася пожежа, внаслідок чого загинули 4 коня.

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