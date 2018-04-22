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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Около 1000 цыплят погибли при пожаре в Харьковской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. В хозяйственной постройке сельскохозяйственного предприятия произошел пожар, в результате которого погибли около 1000 цыплят. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.

Около 1000 цыплят погибли при пожаре в Харьковской области

"21 апреля в 23:27 на номер "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Сахновщинский район, с. Гришевка, ул. Светличная, 2", - говорится в сообщении.

По прибытию на место возгорания, пожарные установили, что горят деревянные конструкции крыши хозяйственной постройки на площади 400 кв.м.

В результате пожара погибли ориентировочно 1000 цыплят, также огонь повредил часть птиц.

"Было спасено 2 единицы техники, а именно грузовой автомобиль ГАЗ-53 и МТЗ-80. Кроме того, спасатели предотвратили распространение пламени на рядом расположенную хозяйственную постройку площадью 500 кв.м", - отметили в ГСЧС.

Пожар локализовали в 23:52, а полностью ликвидировали в 3:20. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электросети.

Напомним, в конюшне в с. Княжичи Киевской области произошел пожар, в результате чего погибли 4 лошади.

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