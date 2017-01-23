Близько 100 тис. осіб зможуть отримати спеціальну дисконтну картку для учасників АТО цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Планується, що цього року близько 100 тис. учасників АТО зможуть забезпечити “Соціальними картками учасника АТО “Українці разом!”. Про це під час прес-конференції сказав голова правління Всеукраїнського об’єднання учасників АТО “Українці разом!” Руслан Руденко, передає УНН.
Всеукраїнське об’єднання учасників АТО “Українці разом!”, спільно з представниками громадських організацій, бізнесом та державними органами підписали Меморандум про співпрацю, який збільшить допомогу учасникам бойових дій АТО та членам їх родин і надасть нові можливості.
“На 2017 рік ми плануємо забезпечити ще 100 тис. учасників бойових дій такими соціальними картками, об’єднавши зусилля”, — сказав Р.Руденко.
Зазначається, що Всеукраїнська програма соціально-правового захисту учасників бойових дій, а саме “Соціальна картка учасника АТО “Українці разом!” була започаткована ще у 2015 році.
Програма показала реальні результати і здобула підтримку з боку самих учасників АТО, державних установ, громадських організацій, бізнесу, а також сектору безпеки та оборони.
На сьогоднішній день власниками такої картки є 47 тис. осіб, а також зареєстровано 59 тис. 587 бажаючих отримати соціальну картку. 2438 учасників бойових дій, власників цих карток, звернулися за психологічною та правовою допомогою і отримали її. 25 тон гуманітарної допомоги було передано постраждалому місцевому населенню в зоні АТО на лінії розмежування, завдяки співпраці із закордонними партнерами з країн Балтії та Прибалтики. Також розпочато програму працевлаштування учасників бойових дій на Сході тощо.
Можливості картки за останній час значно зросли. Тепер, використовуючи картку, можна отримувати значні знижки на пальне, зокрема у всеукраїнській мережі АЗК WOG. Також на будівельні матеріали, продукти харчування, ліки, і значну кількість корисних товарів та послуг у місцевих та загальноукраїнських торговельних мережах.
Нагадаємо, у жовтні WOG підтримав ініціативу Всеукраїнського Об’єднання учасників АТО “Українці разом!” по створенню програми “Соціальна картка учасника АТО.
Картка “Українці разом!” діє на будь-якому АЗК мережі, у WOG CAFE та WOG MARKET, де працює система “ПРАЙД”.