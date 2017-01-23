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Около 100 тыс. человек смогут получить специальную дисконтную карту для участников АТО в этом году

Киев • УНН

 • 5524 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Планируется, что в этом году около 100 тыс. участников АТО смогут обеспечить "Социальными картами участника АТО "Украинцы вместе!". Об этом во время пресс-конференции сказал глава правления Всеукраинского объединения участников АТО "Украинцы вместе!" Руслан Руденко, передает УНН.

Всеукраинское объединение участников АТО "Украинцы вместе!", совместно с представителями общественных организаций, бизнесом и государственными органами подписали Меморандум о сотрудничестве, который увеличит помощь участникам боевых действий АТО и членам их семей и предоставит новые возможности.

"В 2017 году мы планируем обеспечить еще 100 тыс. участников боевых действий такими социальными карточками, объединив усилия", - сказал Р.Руденко.

Отмечается, что Всеукраинская программа социально-правовой защиты участников боевых действий, а именно "Социальная карточка участника АТО "Украинцы вместе!" была основана еще в 2015 году.

Программа показала реальные результаты и получила поддержку со стороны самих участников АТО, государственных учреждений, общественных организаций, бизнеса, а также сектора безопасности и обороны.

На сегодняшний день владельцами такой карточки являются 47 тыс. человек, а также зарегистрировано 59 тыс. 587 желающих получить социальную карточку. 2438 участников боевых действий, владельцев этих карт, обратились за психологической и правовой помощю и получили ее. 25 тонн гуманитарной помощи было передано пострадавшему местному населению в зоне АТО на линии разграничения, благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами из стран Балтии и Прибалтики. Также начата программа трудоустройства участников боевых действий на Востоке и тому подобное.

Возможности карточки за последнее время значительно выросли. Теперь, используя карточку, можно получать значительные скидки на топливо, в частности во всеукраинской сети АЗК WOG. Также на строительные материалы, продукты питания, лекарства, и значительное количество полезных товаров и услуг в местных и общеукраинских торговых сетях.

Напомним, в октябре WOG поддержал инициативу Всеукраинского Объединения участников АТО "Украинцы вместе!" по созданию программы "Социальная карточка участника АТО".

Карта "Украинцы вместе!" действует на любом АЗК сети, в WOG CAFE и WOG MARKET, где работает система "ПРАЙД".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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