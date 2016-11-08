Близько 10 га очистили сапери в зоні АТО за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. За тиждень військові сапери в зоні АТО очистили близько 10 га місцевості. Про це повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“За минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО очистили від мін близько 10 гектарів місцевості, знешкодили понад 840 вибухонебезпечних предметів”, — сказала О.Гаврилюк.
За її словами, понад 126 тисяч 800 мінно-вибухових пристроїв знешкодили та близько 3 тисяч гектарів території у Донецькій та Луганській областях очистили від вибухонебезпечних предметів інженерно-саперні підрозділи ЗСУ з початку антитерористичної операції.
Як повідомляв УНН, більше 200 вибухонебезпечних предметів знешкодили військові сапери за минулий тиждень в АТО.