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Близько 10 га очистили сапери в зоні АТО за тиждень

Близько 10 га очистили сапери в зоні АТО за тиждень

Київ • УНН

 • 6697 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. За тиждень військові сапери в зоні АТО очистили близько 10 га місцевості. Про це повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.

“За минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО очистили від мін близько 10 гектарів місцевості, знешкодили понад 840 вибухонебезпечних предметів”, — сказала О.Гаврилюк.

За її словами, понад 126 тисяч 800 мінно-вибухових пристроїв знешкодили та близько 3 тисяч гектарів території у Донецькій та Луганській областях очистили від вибухонебезпечних предметів інженерно-саперні підрозділи ЗСУ з початку антитерористичної операції.

Як повідомляв УНН, більше 200 вибухонебезпечних предметів знешкодили військові сапери за минулий тиждень в АТО.

Українські Національні Новини

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