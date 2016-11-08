Около 10 га очистили саперы в зоне АТО за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. За неделю военные саперы в зоне АТО очистили около 10 га территории. Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и печати Министерства обороны Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.
"За прошедшую неделю военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин около 10 гектаров местности, обезвредили более 840 взрывоопасных предметов", - сказала О.Гаврилюк.
По ее словам, более 126 тыс. 800 минно-взрывных устройств обезвредили и около 3 тысяч гектаров территории в Донецкой и Луганской областях очистили от взрывоопасных предметов инженерно-саперные подразделения ВСУ с начала антитеррористической операции.
Как сообщал УНН, более 200 взрывоопасных предметов обезвредили военные саперы за неделю в АТО.