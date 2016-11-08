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15 марта, 19:03 • 112072 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157597 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132392 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125301 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109862 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104018 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100461 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Около 10 га очистили саперы в зоне АТО за неделю

Около 10 га очистили саперы в зоне АТО за неделю

Киев • УНН

 • 6696 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. За неделю военные саперы в зоне АТО очистили около 10 га территории. Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и печати Министерства обороны Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.

"За прошедшую неделю военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин около 10 гектаров местности, обезвредили более 840 взрывоопасных предметов", - сказала О.Гаврилюк.

По ее словам, более 126 тыс. 800 минно-взрывных устройств обезвредили и около 3 тысяч гектаров территории в Донецкой и Луганской областях очистили от взрывоопасных предметов инженерно-саперные подразделения ВСУ с начала антитеррористической операции.

Как сообщал УНН, более 200 взрывоопасных предметов обезвредили военные саперы за неделю в АТО.

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