Около 10 га очистили саперы в зоне АТО за неделю

"За прошедшую неделю военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин около 10 гектаров местности, обезвредили более 840 взрывоопасных предметов", - сказала О.Гаврилюк.

По ее словам, более 126 тыс. 800 минно-взрывных устройств обезвредили и около 3 тысяч гектаров территории в Донецкой и Луганской областях очистили от взрывоопасных предметов инженерно-саперные подразделения ВСУ с начала антитеррористической операции.

Как сообщал УНН, более 200 взрывоопасных предметов обезвредили военные саперы за неделю в АТО.