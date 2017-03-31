Близько 1 млрд грн акумулювали на потреби шкіл у 2016 році - В.Гройсман

“У минулому році ми виділили 600 млн грн для того, щоб починати співпрацювати з місцевими органами влади і зробити сучасний якісний транспорт для того, щоб ми почали позбавлятись достатньо системно від малокомплектних шкіл, створювати опорні школи і нам вдалось це зробити і ми майже акумулювали 1 млрд грн — 600 млн грн це були державні, 391 млн грн це були місцеві кошти і таким чином ми цю проблему вирішили і в цьому році ми теж хочемо продовжити програму закупівлі ще 300 автобусів”, — відзначив Прем’єр.

“У 2016 році ми виділили 200 млн грн на математично-природничі класи за ініціативою міністра освіти. Ми це профінансували і в 2017 році уже на природничі кабінети ми виділили 300 млн грн”, — також сказав В.Гройсман.

До того ж, 200 млн грн, за словами прем’єра, буде виділено і передано у об’єднанні територіальні громади — на підтримку шкіл і їх модернізацію.

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Крім того, за словами, В.Гройсмана, уряд має намір продовжити почате збільшення заробітних плат для вчителів.

“Перший наш крок був у тому, щоб на 50% підняти заробітну плату вчителям, зробити кроки, які дозволять нам на 2 тарифні розряди змінити систему нарахування заробітної плати в українській школі, але треба йти далі”, — зауважив глава уряду.