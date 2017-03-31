Около 1 млрд грн аккумулировали на нужды школ в 2016 году - В.Гройсман

"В прошлом году мы выделили 600 млн грн для того, чтобы начинать сотрудничать с местными органами власти и сделать современный качественный транспорт для того, чтобы мы начали избавляться достаточно системно от малокомплектных школ, создавать опорные школы и нам удалось это сделать и мы почти аккумулировали 1 млрд грн - 600 млн грн это были государственные, 391 млн грн это были местные средства и таким образом мы эту проблему решили и в этом году мы тоже хотим продолжить программу закупки еще 300 автобусов", - отметил премьер.

"В 2016 году мы выделили 200 млн грн на математически-естественные классы по инициативе министра образования. Мы это профинансировали и в 2017 году уже на естественные кабинеты мы выделили 300 млн грн", - также сказал В.Гройсман.

К тому же, 200 млн грн, по словам премьера, будет выделено и передано в объединенные территориальные общины - в поддержку школ и их модернизацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: образование в Украине должно больше привлекать внимание государства

Кроме того, по словам, В.Гройсмана, правительство намерено продолжит начатое увеличение заработных плат для учителей.

"Первый наш шаг был в том, чтобы на 50% поднять заработную плату учителям, предпринять шаги, которые позволят нам на 2 тарифные разряда изменить систему начисления заработной платы в украинской школе, но надо идти дальше", - отметил глава правительства.