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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41670 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102653 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157246 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116796 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116723 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112698 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Около 1 млрд грн аккумулировали на нужды школ в 2016 году - В.Гройсман

Около 1 млрд грн аккумулировали на нужды школ в 2016 году - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 14653 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В прошлом году правительство аккумулировало 1 млрд грн на нужды школ. Об этом, выступая на заседании Национального совета реформ заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"В прошлом году мы выделили 600 млн грн для того, чтобы начинать сотрудничать с местными органами власти и сделать современный качественный транспорт для того, чтобы мы начали избавляться достаточно системно от малокомплектных школ, создавать опорные школы и нам удалось это сделать и мы почти аккумулировали 1 млрд грн - 600 млн грн это были государственные, 391 млн грн это были местные средства и таким образом мы эту проблему решили и в этом году мы тоже хотим продолжить программу закупки еще 300 автобусов", - отметил премьер.

"В 2016 году мы выделили 200 млн грн на математически-естественные классы по инициативе министра образования. Мы это профинансировали и в 2017 году уже на естественные кабинеты мы выделили 300 млн грн", - также сказал В.Гройсман.

К тому же, 200 млн грн, по словам премьера, будет выделено и передано в объединенные территориальные общины - в поддержку школ и их модернизацию.

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Кроме того, по словам, В.Гройсмана, правительство намерено продолжит начатое увеличение заработных плат для учителей.

"Первый наш шаг был в том, чтобы на 50% поднять заработную плату учителям, предпринять шаги, которые позволят нам на 2 тарифные разряда изменить систему начисления заработной платы в украинской школе, но надо идти дальше", - отметил глава правительства.

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