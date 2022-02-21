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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Близькі ув'язнених влаштували акцію протесту під СІЗО в Одесі

Близькі ув'язнених влаштували акцію протесту під СІЗО в Одесі

Київ • УНН

 • 157369 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 21 лютого. УНН. Під СІЗО на Люстдорфській дорозі, 11, яке знаходиться поряд із Південною виправною колонією №51 в Одесі, проходить акція протесту родичів та близьких ув'язнених проти порушення прав та свобод.

За підрахунками журналістів, їх зараз близько тисячі осіб, люди продовжують приходити.

Учасники імпровізованого мітингу протестують проти свавілля виправної системи щодо ув'язнених. Йдеться про порушення базових людських прав і свобод, негідних умов утримання, тортур з боку правоохоронних органів і персоналу виправної установи.

Присутні під в'язницею тримають плакати з гаслами "Зупиніть насильство над ув'язненими", "Ув'язнені — теж люди", "Припиніть вбивати наших дітей", "Стоп насильству", "Влада, народ бунтує" і наполягають на негайному виправленні ситуації. Люди показують фотографії побитих родичів, які постраждали від свавілля не тільки в Одеській колонії, а й в інших виправних установах.

Близькі ув'язнених обіцяють зробити акцію безстроковою, вимагають прибуття міністра юстиції Дениса Малюськи та Омбудсмена Людмили Денисової. Активісти звертаються до Президента України Володимира Зеленського з вимогою втрутитися і почути доведених до відчаю свавіллям і злочинними діями влади людей.

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