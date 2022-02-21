Близкие заключенных устроили акцию протеста под СИЗО в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Под СИЗО на Люстдорфской дороге, 11, которое находится рядом с Южной исправительной колонией №51 в Одессе, проходит акция протеста родственников и близких заключенных против нарушения прав и свобод.
По подсчетам журналистов, их сейчас порядка тысячи человек, люди продолжают приходить.
Участники импровизированного митинга протестуют против произвола исправительной системы в отношении заключенных. Речь идет о нарушении базовых человеческих прав и свобод, недостойных условий содержания, пыток со стороны правоохранительных органов и персонала исправительного учреждения.
Собравшиеся под тюрьмой держат плакаты с лозунгами “Остановите насилие над заключенными”, “Заключенные — тоже люди”, “Прекратите убивать наших детей”, “Стоп насилию”, “Власть, народ бунтует” и настаивают на немедленном исправлении ситуации. Люди показывают фотографии избитых родственников, которые пострадали от произвола не только в одесской колонии, но и в других исправительных учреждениях.
Близкие заключенных обещают сделать акцию бессрочной, требуют прибытия министра юстиции Дениса Малюськи и Омбудсмена Людмилы Денисовой. Активисты обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться и услышать доведенных до отчаяния произволом и преступными действиями власти людей.