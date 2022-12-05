Блінкен: західні санкції заважають рф поповнювати запаси зброї для ведення війни з Україною

Деталі

Держсекретар наголосив, що росія не може імпортувати деталі, необхідні для створення нових озброєнь.

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“Ми бачимо руйнівні наслідки санкцій у всіх галузях економіки, і ці наслідки лише посилюються і зокрема, якщо ви подивіться на зусилля росії щодо модернізації своєї економіки, будь то енергетичні технології, базова телекомунікаційна інфраструктура, оборонна та аерокосмічна промисловість, то з кожним днем, який проходить в умовах цих санкцій, тягар росії стає все важчим і важчим, а її здатність вести подібні війни дедалі менше”, - прокоментував держсекретар.

За словами Блінкена, західні союзники постійно шукають способів ще більше посилити санкції, щоб підірвати російську економіку та її військові зусилля.

Блінкен звинуватив Росію в тому, що вона “намагається використовувати зиму у своїх цілях”, завдаючи останніми тижнями масштабних авіаударів українською інфраструктурою, щоб підірвати моральний дух українського народу.

Нагадаємо

У Конгресі США наразі працюють над альтернативою визнання росії “країною-спонсором тероризму”.