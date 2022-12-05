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Блинкен: западные санкции мешают России пополнять запасы оружия для ведения войны с Украиной

Блинкен: западные санкции мешают России пополнять запасы оружия для ведения войны с Украиной

Киев • УНН

 • 832074 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что западные санкции против россии с каждым днем заставляют Москву платить все большую цену и усложняют попытки пополнить запасы оружия для продолжения войны с Украиной.

Глава внешнеполитического ведомства сказал каналу CNN, что “расходы (россия — ред.) растут с каждым днем”, передает УНН.

Детали

Госсекретарь подчеркнул, что Россия не может импортировать детали, необходимые для создания новых вооружений.

Цитата

“Мы видим разрушительные последствия санкций во всех отраслях экономики, и эти последствия только усугубляются и в частности, если вы посмотрите на усилия России по модернизации своей экономики, будь то энергетические технологии, базовая телекоммуникационная инфраструктура, оборонная и аэрокосмическая промышленность, то с каждым днем, который проходит в условиях этих санкций, бремя россии становится все труднее и труднее, а ее способность вести подобные войны все меньше”, - прокомментировал госсекретарь.

По словам Блинкена, западные союзники постоянно ищут способы еще больше усилить санкции, чтобы взорвать российскую экономику и ее военные усилия.

Блинкен обвинил Россию в том, что она “пытается использовать зиму в своих целях”, нанося в последние недели масштабные авиаудары украинской инфраструктуры, чтобы взорвать моральный дух украинского народа.

Напомним

В Конгрессе США сейчас работают над альтернативой признанию россии “страной-спонсором терроризма”.

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