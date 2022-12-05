Блинкен: западные санкции мешают России пополнять запасы оружия для ведения войны с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что западные санкции против россии с каждым днем заставляют Москву платить все большую цену и усложняют попытки пополнить запасы оружия для продолжения войны с Украиной.
Глава внешнеполитического ведомства сказал каналу CNN, что “расходы (россия — ред.) растут с каждым днем”, передает УНН.
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Госсекретарь подчеркнул, что Россия не может импортировать детали, необходимые для создания новых вооружений.
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“Мы видим разрушительные последствия санкций во всех отраслях экономики, и эти последствия только усугубляются и в частности, если вы посмотрите на усилия России по модернизации своей экономики, будь то энергетические технологии, базовая телекоммуникационная инфраструктура, оборонная и аэрокосмическая промышленность, то с каждым днем, который проходит в условиях этих санкций, бремя россии становится все труднее и труднее, а ее способность вести подобные войны все меньше”, - прокомментировал госсекретарь.
По словам Блинкена, западные союзники постоянно ищут способы еще больше усилить санкции, чтобы взорвать российскую экономику и ее военные усилия.
Блинкен обвинил Россию в том, что она “пытается использовать зиму в своих целях”, нанося в последние недели масштабные авиаудары украинской инфраструктуры, чтобы взорвать моральный дух украинского народа.
Напомним
В Конгрессе США сейчас работают над альтернативой признанию россии “страной-спонсором терроризма”.