Блинкен: западные санкции мешают России пополнять запасы оружия для ведения войны с Украиной

Детали

Госсекретарь подчеркнул, что Россия не может импортировать детали, необходимые для создания новых вооружений.

Цитата

“Мы видим разрушительные последствия санкций во всех отраслях экономики, и эти последствия только усугубляются и в частности, если вы посмотрите на усилия России по модернизации своей экономики, будь то энергетические технологии, базовая телекоммуникационная инфраструктура, оборонная и аэрокосмическая промышленность, то с каждым днем, который проходит в условиях этих санкций, бремя россии становится все труднее и труднее, а ее способность вести подобные войны все меньше”, - прокомментировал госсекретарь.

По словам Блинкена, западные союзники постоянно ищут способы еще больше усилить санкции, чтобы взорвать российскую экономику и ее военные усилия.

Блинкен обвинил Россию в том, что она “пытается использовать зиму в своих целях”, нанося в последние недели масштабные авиаудары украинской инфраструктуры, чтобы взорвать моральный дух украинского народа.

Напомним

В Конгрессе США сейчас работают над альтернативой признанию россии “страной-спонсором терроризма”.