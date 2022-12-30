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Блінкен назвав пісню "Стефанія" однією з улюблених цього року

Блінкен назвав пісню "Стефанія" однією з улюблених цього року

Київ • УНН

 • 802017 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Державний Секретар США Ентоні Блінкен оприлюднив плей-лист з улюбленими піснями цього року у додатку Spotify, куди увійшла українська «Стефанія» групи Kalush Orchestra. Посилання на плей-лист Держдеп опублікував у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

«Музика перевершує відмінності. Кожен може оцінити гарний біт, майстерно зіграний інструмент і чудовий вокал – ось чому музика зближує. Якщо ви мені не вірите, послухайте деякі з моїх улюблених мелодій з усього світу цього року», - написав Блінкен.

Серед фаворитів Блінкена є виконавці The FaNaTIX, Carly Rae Jepsen, La Mosca Tse-Tse та інші. У плей-лист Держдепа увійшла також пісня «Стефанія» української групи Kalush Orchestra.

Доповнення

15 травня український гурт Kalush Orchestra став переможцем міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2022».

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