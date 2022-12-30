Блинкен назвал песню "Стефания" одной из любимых в этом году

Цитата

«Музыка превосходит отличия. Каждый может оценить хороший бит, мастерски сыгранный инструмент и отличный вокал – вот почему музыка сближает. Если вы мне не верите, послушайте некоторые из моих любимых мелодий со всего мира в этом году», – написал Блинкен.

Среди фаворитов Блинкена есть исполнители The FaNaTIX, Carly Rae Jepsen, La Mosca Tse-Tse и другие. В плей-лист Госдэпа вошла также песня «Стефания» украинской группы Kalush Orchestra.

Дополнение

15 мая украинская группа Kalush Orchestra стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение 2022».