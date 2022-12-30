Блинкен назвал песню "Стефания" одной из любимых в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Государственный Секретарь США Энтони Блинкен обнародовал плей-лист с любимыми песнями этого года в приложении Spotify, куда вошла украинская «Стефания» группы Kalush Orchestra. Ссылку на плей-лист Госдеп опубликовал в своем Twitter, пишет УНН.
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«Музыка превосходит отличия. Каждый может оценить хороший бит, мастерски сыгранный инструмент и отличный вокал – вот почему музыка сближает. Если вы мне не верите, послушайте некоторые из моих любимых мелодий со всего мира в этом году», – написал Блинкен.
Среди фаворитов Блинкена есть исполнители The FaNaTIX, Carly Rae Jepsen, La Mosca Tse-Tse и другие. В плей-лист Госдэпа вошла также песня «Стефания» украинской группы Kalush Orchestra.
Дополнение
15 мая украинская группа Kalush Orchestra стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение 2022».