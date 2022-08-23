Блінкен: Крим - це Україна, такою наша позиція була у 2014 році, такою ж вона залишається і у 2022
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Під час другого саміту Кримської платформи державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що необхідно й далі наполягати на тому, що Крим - це Україна, як Донецьк і Луганськ – це Україна та кожна частина окупованої української території - Україна, він зазначив, що це позиція США як 2014-го, так і 2022 року, передає УНН.
Цитата
"Ми й далі повинні посилювати тиск на росію та підвищувати ціну за дії президента путіна та його прихильників, поки права українського народу та його суверенітет не поважатимуться належним чином", - заявив Блінкен.
Він також підкреслив, що необхідно продовжувати зусилля з посилення гуманітарної безпеки та надавати більше підтримки українцям.
"Сполучені Штати й надалі робитимуть це не тільки для народу України, а тому, що ми обстоюємо це по всьому світу", - сказав Блінкен.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США допомагатимуть Україні скільки потрібно, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою – Блінкен