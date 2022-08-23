Блинкен: Крым - это Украина, такова наша позиция была в 2014 году, такой же она остается и в 2022

Цитата

"Мы и дальше должны усиливать давление на россию и повышать цену за действия президента путина и его сторонников, пока права украинского народа и его суверенитет не будут уважаться должным образом", - заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что необходимо продолжать старание по усилению гуманитарной безопасности и оказывать больше поддержки украинцам.

"Соединенные Штаты и дальше будут делать это не только для народа Украины, а потому, что мы отстаиваем это по всему миру", - сказал Блинкен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США будут помогать Украине сколько нужно, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя – Блинкен