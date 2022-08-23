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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкен: Крым - это Украина, такова наша позиция была в 2014 году, такой же она остается и в 2022

Киев • УНН

 • 165029 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Во время второго саммита Крымской платформы государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что необходимо и дальше настаивать на том, что Крым – это Украина, как Донецк и Луганск – это Украина и каждая часть оккупированной украинской территории – Украина, он отметил, что это позиция США как в 2014-м, так и в 2022 году, передает УНН.

Блинкен: Крым - это Украина, такова наша позиция была в 2014 году, такой же она остается и в 2022

Цитата

"Мы и дальше должны усиливать давление на россию и повышать цену за действия президента путина и его сторонников, пока права украинского народа и его суверенитет не будут уважаться должным образом", - заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что необходимо продолжать старание по усилению гуманитарной безопасности и оказывать больше поддержки украинцам.

"Соединенные Штаты и дальше будут делать это не только для народа Украины, а потому, что мы отстаиваем это по всему миру", - сказал Блинкен.

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