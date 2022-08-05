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Блінкен: діям Китаю немає виправдання

Блінкен: діям Китаю немає виправдання

Київ • УНН

 • 166037 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен знову попередив, що "провокаційні" дії Китаю можуть призвести до серйозної ескалації і можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Виступаючи на пресконференції у кулуарах засідання Регіонального форуму АСЕАН, Блінкен повідомив ЗМІ, що США неодноразово заявляли Китаю, що не прагнуть кризи. Блінкен сказав, що візит спвкера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню мав мирний характер і що "не було жодних можливих виправдань тому, що вони зробили" у відповідь.

Держсекретар заявив, що США будуть триматися своїх союзників у регіоні.

Він також сказав, що США не будуть спровоковані діями Китаю, і що американські сили літатимуть, плаватимуть і діятимуть скрізь, де це дозволяє міжнародне право. Він пообіцяв, що США продовжуватимуть здійснювати морські переходи через Тайванську протоку, а також сказав, що авіаносець USS Ronald Reagan залишиться в цьому районі.

Контекст

Китай проводить другий день своїх одних з найбільших військових навчань навколо Тайваню. Міністерство оборони Тайваню повідомляє, що кілька китайських кораблів і літаків вже другий день перетинають середню лінію - це неформальна розділова лінія в Тайванській протоці між материковим Китаєм та Тайванем. 

Китайські військові навчання почалися після суперечливого візиту на острів головного демократа США Ненсі Пелосі.
Виступаючи в Японії, Пелосі пообіцяла, що Китай "не ізолюватиме" Тайвань, перешкоджаючи поїздкам туди американських політиків.

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