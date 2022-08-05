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Блинкен: действиям Китая нет оправдания

Блинкен: действиям Китая нет оправдания

Киев • УНН

 • 166031 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен снова предупредил, что "провокационные" действия Китая могут привести к серьезной эскалации и могут дестабилизировать ситуацию в регионе, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Выступая на пресс-конференции в кулуарах заседания Регионального форума АСЕАН, Блинкен сообщил СМИ, что США неоднократно заявляли Китаю, что не стремятся к кризису. Блинкен сказал, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань имел мирный характер и что "не было никаких возможных оправданий тому, что они сделали" в ответ.

Госсекретарь заявил, что США будут держаться своих союзников в регионе.

Он также сказал, что США не будут спровоцированы действиями Китая, и что американские силы будут летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право. Он пообещал, что США будут продолжать совершать морские переходы через Тайваньский пролив, а также сказал, что авианосец USS Ronald Reagan останется в этом районе.

Контекст

Китай проводит второй день своих крупнейших военных учений вокруг Тайваня. Министерство обороны Тайваня сообщает, что несколько китайских кораблей и самолетов уже второй день пересекают среднюю линию – это неформальная разделительная линия в Тайваньском проливе между материковым Китаем и Тайванем. 

Китайские военные учения начались после противоречивого визита на остров главного демократа США Нэнси Пелоси.
Выступая в Японии, Пелоси пообещала, что Китай "не будет изолировать" Тайвань, препятствуя поездкам туда американских политиков.

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