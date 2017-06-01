Блаженнішого Любомира поховають у понеділок в Патріаршому соборі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Блаженніший Любомир (Гузар) буде похований у понеділок у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Про це повідомив предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, передає УНН.
“У неділю о 18 годині у Патріаршому соборі у Києві відбудеться чин архієрейського похорону. Відтак будуть цілонічні молитовні чування з читаннями Божественного Євангеліє. У понеділок 5 червня, об 11 годині відбудеться скорботна архієрейська Божественна літургія з чином погребення. Блаженніший Любомир буде похований тут, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у його крипті як його будівничий, як його найбільший скарб. Як той, що стає великим непорушним наріжним каменем цієї святині навіки”, — розповів С.Шевчук.
Як повідомляв УНН, 31 травня пішов із життя колишній предстоятель Української греко-католицької церкви (2005-2011 рр.) Любомир Гузар.