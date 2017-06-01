Блаженнейшего Любомира похоронят в понедельник в Патриаршем соборе Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Блаженнейший Любомир (Гузар) будет похоронен в понедельник в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Об этом сообщил предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, передает УНН.
“В воскресенье в 18 часов в Патриаршем соборе в Киеве состоится чин архиерейского погребения. Поэтому будут всенощные молитвенные бдения с чтениями Божественного Евангелие. В понедельник, 5 июня, в 11:00 состоится скорбная архиерейская Божественная литургия с чином погребения. Блаженнейший Любомир будет похоронен здесь, в Патриаршем соборе Воскресения Христова в его крипте как его строитель, как его величайшее сокровище. Как то, что становится большим незыблемым краеугольным камнем этой святыни навеки”, — рассказал С.Шевчук.
Как сообщал УНН, 31 мая ушел из жизни бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви (2005-2011 гг.) Любомир Гузар.