Благодійний турнір з міні-футболу "Кубок відкритих сердець-2017" відбудеться в Києві

"Наше завдання - це підтримувати такі родини (в яких народилися "сонячні діти" - ред.) шляхом надання всілякої допомоги ... Наша місія в тому, що б збирати благодійні кошти та допомагати нашим підопічним. Природно, що наш основний козир - це успішна робота з бізнесом ... У нас є три успішних турніру, які знаходять відгук у бізнес-компаній: це футбол, пейнтбол і боулінг. Наш захід ми будемо проводити на базі спорт-комплексу ЦСК, Проспект Повітрофлотський, 10. 22 квітня, в цю суботу з 10.00 до 17.00. Вхід безкоштовний", - повідомив В.Зирянов.

Головною метою турніру є збір коштів для забезпечення "сонячних" дітей можливістю займатися в Центрі раннього розвитку. Такий Центр є єдиним в Україні і не фінансується ні державою, ні місцевими бюджетами, а існує тільки за рахунок благодійності.

"Я представник не зовсім звичного бізнесу для українського слуху - лотереї. Лотереї в усьому світі традиційно підтримують соціально важливі для суспільства сфери життя. Компанія "М.С.Л." приймає ці світові цінності, і, як приймач традицій ще радянського "Спортлото", намагається впровадити їх в Україні. В принципі, спорт, кінематограф, здоров'я - це ті основні сфери, куди йде цільове спрямування коштів від лотереї за кордоном. В Україні ми практично робимо те ж саме. Ми взаємодіємо з великими організаціями, такими, як Національний олімпійський комітет, Федерація ветеранів спорту, вже 17 років як ми підтримуємо кінофестиваль "Молодість".

Окремий напрямок - це забезпечення таких глобальних речей, як розвиток інфраструктури. Найбільшою нашою гордістю є будівництво льодового палацу в місті Богуслав. Це не прибуткова затія, а проект, покликаний допомагати дітям. Що стосується взаємодії з організацією "Даун Синдром", то ми в цьому році почали робити перші кроки. І для нас дійсно дуже важливо цільове використання коштів. Для "М.С.Л" це новий етап розвитку корпоративної соціальної відповідальності і нам дуже приємно, що є люди, яким не байдужа доля дітей з особливими потребами, і ми з задоволенням будемо їм допомагати. Я впевнений, що наша співпраця буде носити стратегічний характер", - повідомив директор з маркетингу оператора державних лотерей" М.С.Л. "Павло Вайсера.