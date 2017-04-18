Благотворительный турнир по мини-футболу “Кубок открытых сердец-2017” состоится в Киеве

“Наша задача — это поддерживать такие семьи (в которых родились "солнечные дети" — ред.) путём оказания всевозможной помощи... Наша миссия в том, что бы собирать благотворительные средства и помогать нашим подопечным. Естественно, что наш основной козырь — это успешная работа с бизнесом... У нас есть три успешных турнира, которые находят отклик у бизнес—компаний: это футбол, пейнтбол и боулинг. Наше мероприятие мы будем проводить на базе спорт—комплекса ЦСК, Проспект Воздухофлотский, 10. 22 апреля, в эту субботу с 10.00 до 17.00. Вход бесплатный”, - сообщил В.Зырянов

Главной целью турнира является сбор средств для обеспечения “солнечных” детей возможностью заниматься в Центре раннего развития. Такой Центр является единственным в Украине и не финансируется ни государством, ни местными бюджетами, а существует только за счет благотворительности.

“Я представитель не совсем привычного бизнеса для украинского слуха — лотереи. Лотереи во всём мире традиционно поддерживают социально важные для общества сферы жизни. Компания "М.С.Л.“ принимает эти мировые ценности, и, как приемник традиций еще советского "Спортлото“, пытается внедрить их в Украине. В принципе, спорт, кинематограф, здоровье — это те основные сферы, куда идет целевое направление средств от лотереи за рубежом. В Украине мы практически делаем то же самое. Мы взаимодействуем с большими организациями, такими, как Национальный олимпийский комитет, Федерация ветеранов спорта, уже 17 лет как мы поддерживаем кинофестиваль "Молодость“.

Отдельное направление — это обеспечение таких глобальных вещей, как развитие инфраструктуры. Самой большой нашей гордостью является строительство ледового дворца в городе Богуслав. Это не прибыльная затея, а проект, призванный помогать детям. Что касается взаимодействия с организацией "Даун Синдром“, то мы в этом году начали делать первые шаги. И для нас действительно очень важно целевое использование средств. Для "М.С.Л“ это новый этап развития корпоративной социальной ответственности и нам очень приятно, что есть люди, которым небезразлична судьба деток с особыми потребностями, и мы с удовольствиям будем им помогать. Я уверен, что наше сотрудничество будет носить стратегический характер”, — сообщил директор по маркетингу оператора государственных лотерей “М.С.Л.” Павел Вайсеро.