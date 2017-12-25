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БК "Запоріжжя-ZOG" втретє в сезоні зазнав поразки від МБК "Миколаїв"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. МБК “Миколаїв” на домашньому паркеті обіграв аутсайдера Суперліги Парі-Матч “Запоріжжя-ZOG”, інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

БК "Запоріжжя-ZOG" втретє в сезоні зазнав поразки від МБК "Миколаїв"

Команди відзначилися кількома ривками по ходу першої чверті, проте на першу перерву пішли за мінімальної двоочкової переваги господарів. Запорожці в цілому діяли швидше і агресивніше в атаці, проте відсоток влучань і втрати завадили команді Валерія Плеханова.

У другій чверті “корабели” організували потужний ривок, завдяки якому отримали 17 очок переваги. Гості не впоралися в “фарбі” з Кушніровим, пропустили два триочкових від Носкова і один — від Онуфрієва. Але Плеханов зумів налаштувати підопічних на продовження боротьби: чотири дальніх влучання від запорожців — два на рахунку Щепкіна — повернули їх до гри. У підсумку, на велику перерву команди пішли за “+8” для господарів.

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У третій чверті господарі зробили ще один ривок, причому ще більш потужний, який обернувся для Запоріжжя катастрофичним відставанням, яке сягнуло 23 балів. Однак, навіть отримавши настільки переконливу перевагу перед заключною чвертю, господарі змусили понервувати і себе, і вболівальників. “Запоріжжя” скористалося втратою концентрації суперника. Підопічні Плеханова зробили ривок у відповідь, скоротивши відставання до 6 очок, проте на більше гостей в цьому матчі вже не вистачило. Триочкові Тонченка і Онуфрієва повернули “корабелам” двозначну перевагу, яке господарі вже не розгубили — 87:72.

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У підсумку, останній матч року в Суперлізі Парі-Матч залишився за “Миколаєвом”, який в третій раз в сезоні обіграв “Запоріжжя” в рамках регулярного чемпіонату. На рахунку миколаївців 8 звитяг в чемпіонаті, у запоріжців тільки дві.
Додамо, що 2018 рік у Суперлізі Парі-Матч “Запоріжжя-ZOG” розпочне 11 січня домашнім поєдинком проти чемпіона — київського “Будівельника”, а “Миколаїв” у цей же день гратиме вдома проти “Черкаських Мавп”.

Нагаддаємо, у поєдинку чемпіонату України з баскетболу Суперліги Парі-Матч БК “Черкаські Мавпи” вдома обіграв минулорічного фіналіста турніру южненський “Хімік”.

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