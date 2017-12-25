БК "Запорожье-ZOG" третий раз в сезоне потерпел поражение от МБК "Николаев"

Команды отметились несколькими рывками по ходу первой четверти, однако на первый перерыв ушли при минимальном двухочковых преимущества хозяев. Запорожцы в целом действовали быстрее и агрессивнее в атаке, однако процент попаданий и потери помешали команде Валерия Плеханова.

Во второй четверти “корабелы” организовали мощный рывок, благодаря которому получили 17 очков преимущества. Гости не справились в “краске” с Кушниров, пропустили два трехочковых от Носкова и один — от Онуфриева. Но Плеханов сумел настроить подопечных на продолжение борьбы: четыре дальних попадания от запорожцев — два на счету Щепкина — вернули их к игре. В итоге, на большой перерыв команды ушли при “+8” для хозяев.

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В третьей четверти хозяева сделали еще один рывок, причем еще более мощный, который обернулся для Запорожья катастрофичним отставанием, достигшего 23 баллов. Однако, даже получив столь убедительное преимущество перед заключительной четвертью, хозяева заставили понервничать и себя, и болельщиков. “Запорожье” воспользовалось потерей концентрации соперника. Подопечные Плеханова сделали рывок в ответ, сократив отставание до 6 очков, однако на большее гостей в этом матче уже не хватило. Трехочковые Тонченко и Онуфриева вернули “корабелам” двусмысленную преимущество, которое хозяева уже не растеряли — 87:72.

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В итоге, последний матч года в Суперлиге Пари-Матч остался за “Николаевом”, который в третий раз в сезоне обыграл “Запорожье” в рамках регулярного чемпионата. На счету николаевцев 8 побед в чемпионате, у запорожцев только две.

Добавим, что 2018 в Суперлиге Пари-Матч “Запорожье-ZOG” начнет 11 января домашним поединком против чемпиона — киевского “Будівельника”, а “Николаев” в этот же день будет играть дома против “Черкаських мавп”.

Нагаддаемо, в поединке чемпионата Украины по баскетболу Суперлиги Пари-Матч БК “Черкаські Мавпи” дома обыграл прошлогоднего финалиста турнира “Химик”.