БК "ТІМ СКУФ" став чемпіоном жіночого чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві відбувся третій і вирішальний поєдинок фінальної серії жіночої Суперліги між “Авангардом” та “ТІМ СКУФом”, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.
У серії до двох перемог перший матч завершився на користь “ТІМ СКУФ” (73:67), але друга баталія була вже в активі “Авангарду” (62:60). У вирішальній третій зустрічі “ТІМ СКУФ” розгромив своїх конкуренток — 97:65.
“Переживаю подвійну радість, адже сьогодні — 20 років нашому клубу. І в цей день ми гідно завершили чемпіонат України, стали найкращими”, — заявила олімпійська чемпіонка, Президент і головний тренер “ТІМ СКФ” Марина Ткаченко.
Зауважимо, що “ТІМ СКУФ” уп’яте в своїй клубній історії став чемпіоном України.
Як повідомляв УНН, переможцем попереднього жіночого чемпіонату стали баскетболістки одеського “Інтерхім — СДЮСШОР ім. Литвака”.