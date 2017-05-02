БК "ТІМ СКУФ" став чемпіоном жіночого чемпіонату України

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35153 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 88523 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 96174 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 86076 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 110867 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77022 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 86325 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96814 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88472 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 198809 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.8м/с
40%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 11614 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 13773 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 15668 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 14654 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 13821 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 96188 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 198816 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 351538 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 286708 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 395883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 18763 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16916 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 86074 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23674 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28626 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

БК "ТІМ СКУФ" став чемпіоном жіночого чемпіонату України

Київ • УНН

 • 12281 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві відбувся третій і вирішальний поєдинок фінальної серії жіночої Суперліги між “Авангардом” та “ТІМ СКУФом”, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

БК "ТІМ СКУФ" став чемпіоном жіночого чемпіонату України

У серії до двох перемог перший матч завершився на користь “ТІМ СКУФ” (73:67), але друга баталія була вже в активі “Авангарду” (62:60). У вирішальній третій зустрічі “ТІМ СКУФ” розгромив своїх конкуренток — 97:65.

“Переживаю подвійну радість, адже сьогодні — 20 років нашому клубу. І в цей день ми гідно завершили чемпіонат України, стали найкращими”, — заявила олімпійська чемпіонка, Президент і головний тренер “ТІМ СКФ” Марина Ткаченко.

Зауважимо, що “ТІМ СКУФ” уп’яте в своїй клубній історії став чемпіоном України.

Як повідомляв УНН, переможцем попереднього жіночого чемпіонату стали баскетболістки одеського “Інтерхім — СДЮСШОР ім. Литвака”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,664.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,619.62