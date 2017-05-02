БК "ТИМ СКУФ" стал чемпионом женского чемпионата Украины

В серии до двух побед первый матч завершился в пользу “ТИМ СКУФ” (73:67), но вторая баталия была уже в активе “Авангарда” (62:60). В решающей третьей встрече “ТИМ СКУФ” разгромил своих конкуренток — 97:65.

“Испытываю двойную радость, ведь сегодня — 20 лет нашему клубу. И в этот день мы достойно завершили чемпионат Украины, стали лучшими”, — заявила олимпийская чемпионка, президент и главный тренер “ТИМ СКФ” Марина Ткаченко.

Заметим, что “ТИМ СКУФ” в пятый раз в своей клубной истории стал чемпионом Украины.

Как сообщал УНН, победителем предыдущего женского чемпионата стали баскетболистки одесского “Интерхим — СДЮСШОР им. Литвака ” .