БК “Тернопіль” підсилився колишнім баскетболістом “Реалу”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Клуб української баскетбольної Суперліги “Тернопіль” підписав контракт з 33-річним чорногорським “бігменом” Володимиром Дашичем (207 см), інформує УНН з посиланням на сторінку клубу у Facebook.
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Дашич розпочав баскетбольну кар’єру у клубі свого рідного міста Подгориця — БК “Будучность”, де виступав з 2004 по 2009.
Після вдалих виступів у Чорногорії продовжив грати в клубах Іспанії — “Реал” Мадрид та “Гран Канарія”.
У доробку спортсмена такі клуби: “Віртус” (Італія), “Олімпія” (Словенія), “Бешикташ” (Туреччина), “Металац” (Сербія), “АЕК Ларнака” (Кіпр), “Задар”, “Шибеник” (Хорватія).
Сезон 2020/2021 розпочав у команді “Аль-Іттіхад” (Саудівська Аравія), а у квітні підписав контракт з “Даниловградом”.
Окрім того, гравець має досвід виступів за національну команду своєї країни. Грав за всі молодіжні збірні (U-16, U-18, U-20).
Зауважимо, що він здобув “золото” в молодіжному чемпіонаті Європи у складі збірної U-18. Захищав кольори Чорногорії на Євробаскеті-2011 та Євробаскеті-2013.
Нагадаємо
“Тернопіль” займає останнє 12-е місце в Суперлізі після чотирьох ігрових тижнів. На його рахунку одна перемога в семи матчах регулярного чемпіонату.