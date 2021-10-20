БК "Тернополь" усилился бывшим баскетболистом "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Клуб украинской баскетбольной Суперлиги “Тернополь” подписал контракт с 33-летним черногорским “бигменом” Владимиром Дашич (207 см), информирует УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.
Детали
Дашич начал баскетбольную карьеру в клубе своего родного города Подгорица — БК “Будучность”, где выступал с 2004 по 2009.
После удачных выступлений в Черногории продолжил играть в клубах Испании — “Реал” и “Гран Канария”.
В активе спортсмена такие клубы: “Виртус” (Италия), “Олимпия” (Словения), “Бешикташ” (Турция), “Металац” (Сербия), “АЕК Ларнака” (Кипр), “Задар”, “Шибеник” ( Хорватия).
Сезон 2020/2021 начал в команде “Аль-Иттихад” (Саудовская Аравия), а в апреле подписал контракт с “Даниловград”.
Кроме того, игрок имеет опыт выступлений за национальную команду своей страны. Играл за все молодежные сборные (U-16, U-18, U-20).
Заметим, что он получил “золото” в молодежном чемпионате Европы в составе сборной U-18. Защищал цвета Черногории на Евробаскете-2011 и Евробаскете-2013.
Напомним
“Тернополь” занимает последнее двенадцатое место в Суперлиге после четырех игровых недель. На его счету одна победа в семи матчах регулярного чемпионата.