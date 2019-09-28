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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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БК "Прометей" здобув першу в історії клубу перемогу в Суперлізі

Київ • УНН

 • 10300 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Діючий чемпіон Вищої ліги "Прометей" приймав "Запоріжжя" в рамках дебютного матчу в Суперлізі, повідомляє кореспондент УНН.

БК "Прометей" здобув першу в історії клубу перемогу в Суперлізі

Перша чверть пройшла під диктовку гостей із Запоріжжя. Тільки наприкінці її команда Муйжнієкса зменшила відставання 18:25. В середині наступного відрізку активні дії Кулпеппера дозволили “Прометею” вийти перед.

Надалі довгий час суперники знаходилися один біля одного, проте заключні 5 хвилин основного часу виявилися на користь клубу з Кам’янського, який і святкував виграш — 98:89.

Відзначимо, що Ренді Калпеппер став найрезультативнішим гравцем матчу з 24 очками, 5 передачами і 5 перехопленнями, у Маліка Трента та Майерса по 17, але найкращим гравцем гри став капітан “Прометея” та збірної України Денис Лукашов, який зупинився за крок від тріпл-даблу — у розігруючого збірної України 12 очок, 10 передач та 9 підбирань, та 27 пунктами в графі РЕ.

Нагадаємо, що “Дніпро” переміг у першій грі сезону Суперліги.

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