БК "Прометей" здобув першу в історії клубу перемогу в Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Діючий чемпіон Вищої ліги "Прометей" приймав "Запоріжжя" в рамках дебютного матчу в Суперлізі, повідомляє кореспондент УНН.
Перша чверть пройшла під диктовку гостей із Запоріжжя. Тільки наприкінці її команда Муйжнієкса зменшила відставання 18:25. В середині наступного відрізку активні дії Кулпеппера дозволили “Прометею” вийти перед.
Надалі довгий час суперники знаходилися один біля одного, проте заключні 5 хвилин основного часу виявилися на користь клубу з Кам’янського, який і святкував виграш — 98:89.
Відзначимо, що Ренді Калпеппер став найрезультативнішим гравцем матчу з 24 очками, 5 передачами і 5 перехопленнями, у Маліка Трента та Майерса по 17, але найкращим гравцем гри став капітан “Прометея” та збірної України Денис Лукашов, який зупинився за крок від тріпл-даблу — у розігруючого збірної України 12 очок, 10 передач та 9 підбирань, та 27 пунктами в графі РЕ.
Нагадаємо, що “Дніпро” переміг у першій грі сезону Суперліги.