БК "Прометей" одержал первую в истории клуба победу в Суперлиге

Первая четверть прошла под диктовку гостей из Запорожья. Только в конце ее команда Муйжниекса уменьшила отставание 18:25. В середине следующего отрезка активные действия Кулпеппер позволили “Прометей” выйти перед.

В дальнейшем долгое время соперники находились друг к другу, однако заключительные 5 минут основного времени оказались в пользу клуба из Каменского, который и праздновал выигрыш — 98:89.

Отметим, что Рэнди Калпеппер стал самым результативным игроком матча с 24 очками, 5 передачами и 5 перехватами, в Малика Трента и Майерса по 17, но лучшим игроком игры стал капитан “Прометея” и сборной Украины Денис Лукашов, который остановился в шаге от трипл-дабл — в разыгрывающего сборной Украины 12 очков, 10 передач и 9 подборов, и 27 пунктами в графе РЭ.

Напомним, что “Днепр” победил в первой игре сезона Суперлиги.