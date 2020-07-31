БК "Одеса" оголосив про кадрові зміни в клубі

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19 березня, 18:42 • 40820 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 87826 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 94205 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114055 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120630 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117766 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 153132 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124753 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123892 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 31 липня. УНН. БК "Одеса" повідомив про формування складу на наступний сезон Суперліги, передає УНН з посиланням на прес-службу колективу.

У команді Олега Юшкіна продовжили угоди з кількома перевіреними гравцями минулого сезону та підписали новачка. Натомість гравець Олексій Щепкін покине стан колективу.

“Наразі ми продовжили співпрацю з Денисом Носковим, Романом Новіковим та Вадимом Прокопенком. Також уклали угоду з Антоном Давидюком, який минулого сезону виступав за „Миколаїв“. Наразі ведемо перемовини з низкою українських гравців та четвіркою іноземців. Уже найближчим часом анонсуємо легіонерів. На жаль, вимушені розпрощатися з Олексієм Щепкіним, який вирішив переїхати з родиною до Нью-Йорка. Дякуємо йому за час з нами та бажаємо успіхів”, — прокоментував останні кадрові новини наставник Олег Юшкін.

Варто відзначити, що останнього сезону Носков набирав у середньому 9,2 очка, 4,8 підбирання, 0,8 передачі за матч. У Новікова 4,6 очка, 1,9 підбирання та 0,5 передачі за поєдинок. Прокопенко набирав за матч 6,3 очка, 3,4 підбирання та 0,7 передачі. А в Давидюка середній показник становить 3,8 очка, 2,1 підбирання та 0,4 передачі.

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