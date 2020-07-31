БК "Одеса" оголосив про кадрові зміни в клубі

У команді Олега Юшкіна продовжили угоди з кількома перевіреними гравцями минулого сезону та підписали новачка. Натомість гравець Олексій Щепкін покине стан колективу.

“Наразі ми продовжили співпрацю з Денисом Носковим, Романом Новіковим та Вадимом Прокопенком. Також уклали угоду з Антоном Давидюком, який минулого сезону виступав за „Миколаїв“. Наразі ведемо перемовини з низкою українських гравців та четвіркою іноземців. Уже найближчим часом анонсуємо легіонерів. На жаль, вимушені розпрощатися з Олексієм Щепкіним, який вирішив переїхати з родиною до Нью-Йорка. Дякуємо йому за час з нами та бажаємо успіхів”, — прокоментував останні кадрові новини наставник Олег Юшкін.

Варто відзначити, що останнього сезону Носков набирав у середньому 9,2 очка, 4,8 підбирання, 0,8 передачі за матч. У Новікова 4,6 очка, 1,9 підбирання та 0,5 передачі за поєдинок. Прокопенко набирав за матч 6,3 очка, 3,4 підбирання та 0,7 передачі. А в Давидюка середній показник становить 3,8 очка, 2,1 підбирання та 0,4 передачі.