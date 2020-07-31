БК "Одесса" объявил о кадровых изменениях в клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. БК "Одесса" сообщила о формировании состава на следующий сезон Суперлиги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу коллектива.
В команде Олега Юшкина продолжили соглашения с несколькими проверенными игроками прошлого сезона и подписали новичка. Зато игрок Алексей Щепкин покинет стан коллектива.
“Сейчас мы продолжили сотрудничество с Денисом Носковым, Романом Новиковым и Вадимом Прокопенко. Также заключили соглашение с Антоном Давидюк, который в прошлом сезоне выступал за „Николаев“. Сейчас ведем переговоры с рядом украинских игроков и четверкой иностранцев. Уже в ближайшее время анонсируем легионеров. К сожалению, вынуждены распрощаться с Алексеем Щепкиним, который решил переехать с семьей в Нью-Йорк. Спасибо ему за время с нами и желаем успехов”, — прокомментировал последние кадровые новости наставник Олег Юшкин.
Стоит отметить, что последнего сезона Носков набирал в среднем 9,2 очка, 4,8 подбора, 0,8 передачи за матч. У Новикова 4,6 очка, 1,9 подбора и 0,5 передачи за поединок. Прокопенко набирал за матч 6,3 очка, 3,4 подбора и 0,7 передачи. А в Давыдюка средний показатель составляет 3,8 очка, 2,1 подбора и 0,4 передачи.