БК "Монако" С.Гладиря потрапив до Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Французький “Монако” українського свінгмена Сергія Гладиря вийшов у Фінал чотирьох баскетбольної Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги чемпіонів.
У виїзному матчі-відповіді чвертьфіналу команда українця вдруге обіграла італійський “Динамо Сассарі” — 79:76.
Українець відіграв 31:33 хвилини на паркеті, вийшовши у стартовому складі. Уродженець Миколаєва став другим баскетболістом за результативністю у грі — 20 очок (1/2 двоочкові, 6/9 триочкові), також зробив 2 підбирання, 1 передачу та 1 перехоплення при 2 втратах.
Зазначимо, що в першому матчі проти італійців “Монако” переміг з рахунком 73:62.
Зауважимо, що до вирішальної стадії турніру вийшли ще турецький “Банвіт”, італійська “Венеція” та іспанський “Тенеріфе”.
Додамо також, жеребкування Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів відбудеться 7 квітня.