БК "Монако" С.Гладиря попал в Финал четырех Лиги чемпионов

В выездном матче четвертьфинала команда украинском вдруг обыграла итальянский "Динамо Сассари" - 79:76.

Украинец сыграл 31:33 минуты на паркете, выйдя в стартовом составе. Уроженец Николаева стал вторым баскетболистом по результативности в игре - 20 очков (1/2 двухочковые, 6/9 трехочковые), также сделал 2 подбора, 1 передачу и 1 перехват при 2 потерях.

Отметим, что в первом матче против итальянцев "Монако" победил со счетом 73:62.

Заметим, что в решающую стадию турнира вышли еще турецкий "Банвит", итальянская "Венеция" и испанский "Тенерифе".

Добавим также, жеребьевка Финала четырех Лиги чемпионов состоится 7 апреля.