БК "Монако" С.Гладиря попал в Финал четырех Лиги чемпионов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41583 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102634 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157209 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116778 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116708 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112684 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104362 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107100 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103595 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153813 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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БК "Монако" С.Гладиря попал в Финал четырех Лиги чемпионов

БК "Монако" С.Гладиря попал в Финал четырех Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Французский "Монако" Украинская свингмена Сергея Гладыря вышел в Финал четырех баскетбольной Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги чемпионов.

В выездном матче четвертьфинала команда украинском вдруг обыграла итальянский "Динамо Сассари" - 79:76.

Украинец сыграл 31:33 минуты на паркете, выйдя в стартовом составе. Уроженец Николаева стал вторым баскетболистом по результативности в игре - 20 очков (1/2 двухочковые, 6/9 трехочковые), также сделал 2 подбора, 1 передачу и 1 перехват при 2 потерях.

Отметим, что в первом матче против итальянцев "Монако" победил со счетом 73:62.

Заметим, что в решающую стадию турнира вышли еще турецкий "Банвит", итальянская "Венеция" и испанский "Тенерифе".

Добавим также, жеребьевка Финала четырех Лиги чемпионов состоится 7 апреля.

Украинские Национальные Новости

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