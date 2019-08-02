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БК "Київ-Баскет" поповнився третім американським легіонером

БК "Київ-Баскет" поповнився третім американським легіонером

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Американський 25-річний захисник Кейсі Шеферд підписав контракт з віце-чемпіоном України "Київ-Баскетом", передає УНН з посиланням на сайт столичного клубу.

Уродженець американського штату Техас розпочав баскетбольну кар’єру у Г’юстоні 2012-го.

Чотири сезони відіграв у команді національної студентської ліги США NCAA "Луізіана Лафайєт".
Європейський період кар’єри Шеферда розпочався у Чорногорії, де у сезоні 2017/2018 він виступав у складі команди "Ульцинія Рів’єра" (16 ігор, 24,4 оч, 5,3 пб, 7,0 рп).

Минулий сезон Шеферд розпочав в Угорщині, зігравши 5 матчів за команду "Капошварі" (11,8 оч, 4,2 пб, 1,8 рп). Потім Кейсі перейшов до БК "Батумі", і вже виступав у чемпіонаті Грузії, провів 15 матчів (19,4 оч, 5,7 пб, 5,8 рп).

Зазначимо, Шеферд став шостим новачком "Київ-Баскета" і третім легіонером. Раніше контракт зі киянами підписали Антон Мусієнко, Олександр Тищенко, Юрій Кондраков, Деон Едвін, Кіндал Хілл. Пролонгували контракт з "Київ-Баскетом" Павло Крутоус, Максим Сандул і В’ячеслав Петров.

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