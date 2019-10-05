БК "Х'юстон" здобув другу перемогу перед регулярним чемпіонатом НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В другому передсезонному поєдинку НБА у Гавайях зустрічалися "Лос-Анджелес Кліпперс" та "Х'юстон Рокетс", повідомляє кореспондент УНН.
В стартовій чверті номінальні гості – "Рокетс", пішли у відрив та втримали позитивний результат (32:22). Вдалі дії лідера "Х'юстона" Джеймса Хардена в кінці половини гри дозволили команді отримати 17-очкову перевагу 57:40. Надалі "Кліпперс" не зуміли наздогнати опонентів – перемога "Рокетс" 109:97.
За переможців 37 очок і 7 передач + 7 пд набрав Харден.
Варто відзначити, що у матчі не брали участь два зіркові новачки клубу із Лос-Анджелеса Пол Джордж та "MVP" фіналу НБА Кавай Леонард, а за "Рокетс" – Рассел Вестбрук.
Примітно, що у першій грі передсезонного турніру "Х'юстон" проти "Шанхай Шаркс" також здобув виграш.