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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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БК "Х'юстон" здобув другу перемогу перед регулярним чемпіонатом НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В другому передсезонному поєдинку НБА у Гавайях зустрічалися "Лос-Анджелес Кліпперс" та "Х'юстон Рокетс", повідомляє кореспондент УНН.

БК "Х'юстон" здобув другу перемогу перед регулярним чемпіонатом НБА

В стартовій чверті номінальні гості – "Рокетс", пішли у відрив та втримали позитивний результат (32:22). Вдалі дії лідера "Х'юстона" Джеймса Хардена в кінці половини гри дозволили команді отримати 17-очкову перевагу 57:40. Надалі "Кліпперс" не зуміли наздогнати опонентів – перемога "Рокетс" 109:97.

За переможців 37 очок і 7 передач + 7 пд набрав Харден.

Варто відзначити, що у матчі не брали участь два зіркові новачки клубу із Лос-Анджелеса Пол Джордж та "MVP" фіналу НБА Кавай Леонард, а за "Рокетс" – Рассел Вестбрук.

Примітно, що у першій грі передсезонного турніру "Х'юстон" проти "Шанхай Шаркс" також здобув виграш.

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