БК "Хьюстон" одержал вторую победу перед регулярным чемпионатом НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Во втором предсезонном поединке НБА в Гавайях встречались "Лос-Анджелес Клипперс" и "Хьюстон Рокетс", сообщает корреспондент УНН.
В стартовой четверти номинальные гости - "Рокетс", ушли в отрыв и удержали положительный результат (32:22). Удачные действия лидера "Хьюстона" Джеймса Хардена в конце половины игры позволили команде одержать 17-очковое преимущество 57:40. В дальнейшем "Клипперс" не сумели догнать оппонентов - победа "Рокетс" 109:97.
По победителей 37 очков и 7 передач + 7 ю набрал Харден.
Стоит отметить, что в матче не участвовали два звездные новички клуба из Лос-Анджелеса Пол Джордж и "MVP" финала НБА Кавай Леонард, а за "Рокетс" - Уэстбрук.
Примечательно, что в первой игре предсезонного турнира "Хьюстон" против "Шанхай Шаркс" также получил выигрыш.