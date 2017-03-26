БК "Хімік" став першим півфіналістом Суперліги

Маючи солідну перевагу після першої половини (52:36), южненці дозволили візаві наздогнати себе та перевести поєдинок в овертайм. Героєм зустрічі став Джеймс Сміт, який за лічені секунди до завершення овертайму влучив надзвичайно важливий дальній кидок — 96:95.

Найрезультативніші баскетболісти:

БК “Миколаїв” — Онуфрієв 28 очок, 5 підбирань та передач

БК “Хімік” — Сміт 27 очок, 6 передач.

Таким чином, рахунок у серії став 2:0 і “Хімік” у наступному раунді плей-офф зустрінеться з переможцем пари “Дніпро” — “Запоріжжя”.

Як повідомляв УНН, український баскетболіст Сергій Гладир вразив Францію своїми дальніми кидками.