БК "Хімік" став першим півфіналістом Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Чинний чемпіон Суперліги Парі-Матч южненський “Хімік” завдяки перемозі в гостях над МБК “Миколаїв” пробився у півфінальну стадію плей-офф чемпіонату, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Маючи солідну перевагу після першої половини (52:36), южненці дозволили візаві наздогнати себе та перевести поєдинок в овертайм. Героєм зустрічі став Джеймс Сміт, який за лічені секунди до завершення овертайму влучив надзвичайно важливий дальній кидок — 96:95.
Найрезультативніші баскетболісти:
БК “Миколаїв” — Онуфрієв 28 очок, 5 підбирань та передач
БК “Хімік” — Сміт 27 очок, 6 передач.
Таким чином, рахунок у серії став 2:0 і “Хімік” у наступному раунді плей-офф зустрінеться з переможцем пари “Дніпро” — “Запоріжжя”.
Як повідомляв УНН, український баскетболіст Сергій Гладир вразив Францію своїми дальніми кидками.