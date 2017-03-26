БК "Химик" стал первым полуфиналистом Суперлиги

Имея солидное преимущество после первой половины (52:36), южненцы позволили визави догнать себя и перевести поединок в овертайм. Героем встречи стал Джеймс Смит, который за считанные секунды до завершения овертайма попал чрезвычайно важный дальний бросок - 96:95.

Результативные баскетболисты:

БК "Николаев" - Онуфриев 28 очков, 5 подборов и передач

БК "Химик" - Смит 27 очков, 6 передач.

Таким образом, счет в серии стал 2:0, и "Химик" в следующем раунде плей-офф встретится с победителем пары "Днепр" - "Запорожье".

Как сообщал УНН, украинский баскетболист Сергей Гладырь поразил Францию своими дальними бросками.