БК "Химик" стал первым полуфиналистом Суперлиги

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 33429 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102792 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118226 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177167 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129501 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124549 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117098 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106468 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107512 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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БК "Химик" стал первым полуфиналистом Суперлиги

БК "Химик" стал первым полуфиналистом Суперлиги

Киев  •  УНН

 • 10424 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Действующий чемпион Суперлиги Пари-Матч "Химик" благодаря победе в гостях над МБК "Николаев" пробился в полуфинальную стадию плей-офф чемпионата, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

Имея солидное преимущество после первой половины (52:36), южненцы позволили визави догнать себя и перевести поединок в овертайм. Героем встречи стал Джеймс Смит, который за считанные секунды до завершения овертайма попал чрезвычайно важный дальний бросок - 96:95.

Результативные баскетболисты:

БК "Николаев" - Онуфриев 28 очков, 5 подборов и передач
БК "Химик" - Смит 27 очков, 6 передач.

Таким образом, счет в серии стал 2:0, и "Химик" в следующем раунде плей-офф встретится с победителем пары "Днепр" - "Запорожье".

Как сообщал УНН, украинский баскетболист Сергей Гладырь поразил Францию своими дальними бросками.

Украинские Национальные Новости

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